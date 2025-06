Prawie jak Sonic, ale za darmo. Premiera dla fanów “niebieskiego jeża” na Steam

Jeśli kochasz tempo niczym w serii Sonic, ale w nieco bardziej zwariowanej, kosmicznej formie, to mamy coś idealnego. Realm Runner to dynamiczna gra akcji, która właśnie wylądowała na Steamie całkowicie za darmo.

To nie Sonic, ale kalmar

W Realm Runner wcielamy się w Astro Eskiiego Dawdle’a, zawodnika międzywymiarowego show o nazwie Microcosm Marathon. Całość przypomina krzyżówkę speedrunnerskiej platformówki z elementami roguelike, bo poziomy oferują wiele dróg, które odkrywamy z każdą kolejną próbą. Do tego dochodzi spory wachlarz ruchów i umiejętności, z których każda może przydać się w innym momencie.

Gra stawia na dużą regrywalność i eksperymenty. Przed każdym poziomem możemy wybrać tylko dwie z odblokowanych mocy, a tych z czasem przybywa. Dzięki temu każda runda może wyglądać zupełnie inaczej, w zależności od stylu gry i obranej strategii. Czy skupisz się na prędkości? A może na ofensywnych sztuczkach?

To jednak nie wszystko! Realm Runner oferuje również specjalne wyzwania i kontrakty u tzw. Bossa. Można się z nim dogadać, by spróbować swoich sił w trialach na czas czy misjach kolekcjonerskich. Im większe ryzyko, tym więcej nagród, ale też większa szansa, że coś pójdzie nie tak. Gra jest całkowicie darmowa, więc jeśli masz ochotę na coś świeżego, szybkiego i kolorowego, to ściągaj, póki gorące. A jeśli lubisz gierki z nietypowymi bohaterami i eksperymentowaniem z ruchem, to możesz się bardzo pozytywnie zaskoczyć.

Źródło: Steam