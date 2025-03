Jak zaprowadzić ład na całym świecie? Choć zadanie to nie należy do prostych, to możemy się go podjąć – i to bezpłatnie. Nowa gra za darmo na Steam pozwoli wam wcielić się w potomka proroka, którego celem jest wyeliminowanie pięciu celów. Ma to pomóc w zaprowadzenia pokoju na całej Ziemi. Gotowi na wyzwanie?