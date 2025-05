Nowy polski symulator całkowicie za darmo na Steam. Przygotujcie się na znane widoki

Polski symulator kolei to nowa gra za darmo na platformie Steam. Tytuł urzeka klimatem, “swojskością” i przywiązaniem do detali życia maszynisty.

Nowa darmowa produkcja właśnie zajechała na Steam, i to dosłownie. Mowa o Train Driver 2, realistycznym symulatorze polskich kolei, który od jakiegoś czasu rozwijany jest przez społeczność entuzjastów. Teraz każdy może za darmo spróbować swoich sił jako maszynista lub dyżurny ruchu – bez potrzeby kupowania biletu. To znaczy… gry.

Gra za darmo, czyli pociągi, dyżurni i prawdziwa współpraca

Train Driver 2 pozwala wcielić się w jedną z dwóch kluczowych ról na kolei. Można prowadzić lokomotywy albo koordynować ruch na stacjach jako dyżurny. Obie funkcje są ze sobą powiązane – jeden błąd na posterunku może opóźnić cały skład. I choć gra oferuje tryb offline, największy potencjał tkwi właśnie w rozgrywce online, gdzie liczy się komunikacja i planowanie. To nie tylko symulacja jazdy, ale też zarządzania i współpracy.

Twórcy zadbali o szczegóły – od klasycznych lokomotyw elektrycznych i spalinowych po składy pasażerskie i towarowe. Do tego dochodzą specjalistyczne systemy jak SWDR, pulpity kostkowe czy komputerowe mechanizmy sterowania ruchem. Brzmi skomplikowanie? I tak ma być – ten symulator nie jest dla ludzi szukających prostych gierek z pociągami, tylko dla tych, którzy naprawdę chcą się wczuć.

Grę wyróżnia też edytor scenerii, który pozwala tworzyć własne trasy i stacje – zarówno fikcyjne, jak i odwzorowane z rzeczywistości. To daje ogromną swobodę i praktycznie nieskończony potencjał, zwłaszcza że społeczność TD2 jest bardzo aktywna. To właśnie dzięki niej tytuł rozwijał się latami i w końcu oficjalnie trafił na platformę Steam.

Jeśli marzyło Ci się poprowadzić Intercity z Warszawy do Gdyni albo pokierować ruchem na dużej stacji przesiadkowej – teraz możesz to zrobić. Train Driver 2 to projekt stworzony z pasji, a jego debiut jako darmowej gry może sprawić, że kolejowy świat przyciągnie zupełnie nowych graczy.

