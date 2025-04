Gra za darmo do odebrania przez określony czas. Horror tylko dla dorosłych

PEEK ROOM to obecnie dostępna za darmo gra na itch.io, która kusi wyjątkowym klimatem. Miejsce na uwadze to, że przeznaczona jest tylko dla dorosłych.

Jak opisuje na stronie swojej gry na itch.io deweloper, PEEK ROOM to „krótki horror o osobie, która po raz pierwszy odkrywa niecodzienne formy przyjemności po raz pierwszy”. Uważam, że to idealny opis tego, co nas czeka. I choć sama gra długa nie jest, zdecydowanie warto w nią zagrać. O ile, rzecz jasna, macie skończone 18 lat i nie boicie się połączenia „dorosłych” tematów. Przecież na horrorze się tu nie kończy, bo o wspomnianą „przyjemność” chodzi.

Wcielamy się w osobę, która po raz pierwszy uczestniczy w peep show, czyli „przedstawieniu” tylko dla dorosłych, w którym widzowie nie są jawni i oglądają performance „przez dziurkę od klucza”, że się tak wyrażę. W zasadzie to wzorowy pomysł na umiejscowienie horroru, bo aura niepokoju i tajemniczości i tak tam występuje. Pytanie jednak, co dzieje się później, gdy kurtyna już opadnie…

Zapewne, jak możecie się domyślać, horror nie oferuje ponadczasowej rozgrywki, bo faktycznie głównie patrzymy. Mimo wszystko oprawa wizualna przywodzi na myśl erę PSX-a, a do tego mroczna ścieżka dźwiękowa potęguje gęstą i tak atmosferę. Całość przejdziecie w około 10 – 20 minut. Nie jest to wiele, ale mówimy o wyjątkowej grze dla fanów grozy, więc zdecydowanie warto. Tylko nie pracy, tego nie radzę robić.

Źródło: Itch.io