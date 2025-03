Nowa gra za darmo dla fanów militariów, walki i staroszkolnych klimatów już na Steam

Pawns of War to najnowsza gra za darmo na Steam, która łączy klimat retro, militarną estetykę z wizją anime (i… kocimi uszami) oraz auto battlera.

Nowych gier za darmo na Steam wysypuje codziennie, ale nie wszystkie prezentują podobny zamysł czy wykonanie. Z Pawns of War jest tak, że nie do końca wiem jeszcze, czy się udało, ale patrząc na samą kartę gry na Steam, jest potencjał. O ile tylko akurat gra odhaczy kilka rzeczy, które lubicie. Auto battler? Anime? Pixel art? Militaria? Jeśli zgadzają się przynajmniej dwie rzeczy, to warto dać szansę.

Pawns of War w całym swoim jestestwie jest bowiem auto battlerem, czyli grą, w której główny nacisk kładziemy na zbieranie drużyny i ekwipowanie jej w odpowiednią broń. Późnej nasz zespół wysyłamy na misje bojowe. Tam toczą bitwy z generowanymi losowo przeciwnikami, a raz na jakiś czas pojawi się nawet boss. Plus jest taki, że nie trzeba za nic płacić!

Tytuł dopiero co zadebiutował, więc nie wiem, jakie zdobędzie opinie społeczności. Wydaje się jednak, że to gra dla dość konkretnej grupy odbiorców, o czym zresztą wspomniałem wyżej. Z całą pewnością nic nie stracimy, jeśli tylko go wypróbujemy, być może okaże się prawdziwą perełką. A nawet jeśli nie, to zawsze czeka na Was demo nowej polskiej gry albo ciekawa wyścigówka.

Źródło: Steam