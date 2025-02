Średniowiecze, survival, plagi i RPG – Nested Lands sprawdzicie za darmo na Steam

Nie jest to może w pełni gra za darmo na Steam, ale każdy zainteresowany ma okazję ograć Nested Lands bez opłat w formie playtestów.

Nested Lands jest z pozoru tworem jak wiele innych – średniowiecznym survival RPG-iem osadzonym w bardzo mrocznych czasach. I do tego mówimy o grze multiplayer, powstałej z myślą o wielu graczach. Z drugiej strony… nie sposób odmówić tu ambicji i klimatu.

Gra za darmo do przetestowania za darmo na Steam

Survivale przejadły mi się już dawno temu – zapewne tak samo, jak i wielu z Was. Z drugiej strony raz na jakiś czas czuję wewnętrzną potrzebę wsiąknięcia w cyfrowy świat, w którym mogę poudawać, że wiem jak przetrwać w trudnych warunkach i urządzić swoje własne cztery kąty. Taką sposobność daje właśnie Nested Lands, choć z drugiej strony daleko tu do „przytulnych” gier.

Cała otoczka stanowi jedną z głównych zachęt dla graczy. Trafimy przecież do ogarniętego zarazą średniowiecznego świata, w którym śmierć czycha na każdym kroku. Twórcy mocno postawili właśnie na akcent „zarazy”, zmuszając graczy do zawierania sojuszy i wspólnego budowania osad czy schronów przed niebezpieczeństwem. Nic mimo wszystko nie stoi na przeszkodzie, aby grać samemu!

Aby poprosić o udział w testach, należy udać się na powyższą stronę w sklepie Steam. Zjeżdżacie troszkę niżej, klikacie „Poproś o dostęp” i gra wkrótce powinna pojawić się w Waszej bibliotece. Testy są otwarte, więc raczej nie musicie martwić się o to, że zabraknie miejsca. Pamiętajcie jednak, że to bardzo wczesna wersja gry (alfa), więc raczej nie ma co liczyć na optymalizację czy przygodę bez bugów.

