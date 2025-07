Ta gra przebiła rekord Guinnessa, jest kontrowersyjna i zarabia miliony dolarów. Teraz za darmo na Steam

MMO z ekonomią opartą na prawdziwej kasie? Entropia Universe wraca jako gra za darmo na Steam. I choć dla niektórych to “pranie pieniędzy”, dla innych to jedna z najbardziej wciągających gier na rynku.

Od 2003 roku ta nietypowa gra MMO pozwala graczom nie tylko walczyć i eksplorować, ale też zarabiać prawdziwe pieniądze. A przynajmniej tyle obiecują twórcy, bo w praktyce sam raczej podchodzę do tego sceptycznie. I Was też zachęcam powściągliwość, szczególnie że Entropia Universe dostępna jest za darmo na Steam.

Gra za darmo, czyli kapitalizm w czystej formie

Entropia Universe to jeden z najdziwniejszych i najbardziej oryginalnych projektów w świecie gier MMO, funkcjonujący od 2003 roku. Zamiast typowej walki o looty i poziomy, gracze mają tu swobodę kreowania własnej ścieżki. Mogą rozwijać nieskończone umiejętności, inwestować w firmę, posiadać ziemię czy handlować akcjami. I wszystko to ma realną wartość. Waluta w grze (PED) ma stały kurs wymiany z dolarem (10:1), a pieniądze z gry można wypłacić na konto bankowe. W teorii. W praktyce absolutnie nikogo nie zachęcam, aby faktycznie skusić się na tak osobliwą formę hazardu, a raczej przestrzegam przed nią. Mimo wszystko z kronikarskiego obowiązku muszę zaznaczyć, że tytuł po wielu latach zadebiutował na Steam. A to ważne wydarzenie, w końcu mówimy o wielkim projekcie.

Choć tytuł nie jest nowy – działa już od ponad dwóch dekad – to wciąż przyciąga ludzi swoją nietypową mechaniką. Gra zasłynęła m.in. z rekordowo drogich transakcji: w 2009 roku sprzedano tu wirtualną stację kosmiczną za 330 tysięcy dolarów, a rok później legendarny „Club Neverdie” zmienił właściciela za łącznie 635 tysięcy. Nic dziwnego, że Entropia trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa.

Nie każdy pokocha ten tytuł. Nie chodzi tu o jakość rozgrywki czy klimat science fiction, tylko o czystą ekonomię. Twórcy nie kryją, że to gra dla tych, którzy chcą zyskać na handlu i inwestycjach bardziej niż na pokonywaniu bossów. To taki duchowy poprzednik modelu „play to earn”, zanim ten stał się modny.

Źródło: Steam