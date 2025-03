Sieciowa strzelanka za free? Nowa gra za darmo na Steam do pobrania

Na platformie Valve pojawiła się nowa bezpłatna produkcja. Tym razem tytuł ucieszy przede wszystkim miłośników strzelanek online. Chociaz nowa gra za darmo na Steam jest w fazie wczesnego dostępu, to już możecie w nią grać z kumplami. A do wspólnej zabawy jest to produkcja idealna, o czym się zaraz przekonacie.

DashFire – gra za darmo na Steam

Pamiętacie jeszcze tak klasyczne doświadczenia FPS online, jak Unreal Tournament czy podobne? Dzięki dzisiejszej propozycji na Steam możecie powrócić do tych dawnych czasów. Wszystko za sprawą DashFire – to nowa gra za darmo na Steam, w której liczy się dynamiczna akcja, eksploracja zróżnicowanych map i eksterminacja przeciwników. Twórcy podkreślają, jak istotny w ich grze jest ruch i zbieranie nowych broni, które posłużą nam do walki na arenach mogących pomieścić do 8 graczy jednocześnie.

Grę możecie pobrać z poniższego linku:

Obecnie gra jest w fazie wczesnego dostępu. Są 3 dostępne mapy, z których każda może pomieścić do 8 graczy. Ci będą korzystać z 6 wariantów uzbrojenia. W najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszego rozwijania produkcji i wzbogacania jej o nową zawartość. Tytuł prezentuje się świetnie, a całość jest za darmo – warto przetestować go wspólnie ze znajomymi, bo do grania w ekipie nadaje się to idealnie.

Źródło: Steam