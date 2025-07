Lubicie zagadki, kryminał i poszukiwanie prawdy? Teraz możecie wcielić się w detektywa dzięki ciekawej produkcji na Steam. To nowa gra za darmo do pobrania.

Mycroft Holmes Simulator, nowa gra za darmo

Mycroft Holmes Simulator to krótka, ale wyjątkowo zabawna darmowa gra dostępna na Steamie, która pozwala wcielić się w postać starszego — i według niektórych mądrzejszego — brata Sherlocka Holmesa. Zamiast klasycznego śledztwa, pościgów i dramatycznych zwrotów akcji, gracz otrzymuje coś zupełnie innego: powolne spacery, wymowne milczenie i elegancką bezczynność. Brzmi nietypowo? O to właśnie chodzi.

Akcja toczy się w legendarnym Klubie Diogenesa — miejscu znanym fanom literatury detektywistycznej jako azyl dla dżentelmenów, którzy nie znoszą rozmów. I dokładnie to oferuje gra: można unikać kontaktu z innymi, spokojnie obserwować świat i nie robić absolutnie nic konstruktywnego. Twórcy z przymrużeniem oka obiecują „całe dziesięć minut gameplayu”, bez zagadek, bez tajemnic, ale za to z ogromnym urokiem i brytyjskim humorem.

Gra jest do pobrania na Steam:

Mycroft Holmes Simulator to bardziej interaktywny żart niż klasyczna gra — i w tym właśnie tkwi jego siła. Jeśli masz wolny kwadrans, lubisz absurdy i cenisz nietypowe podejście do znanych postaci, ta produkcja może sprawić ci sporo frajdy. Zwłaszcza że jest dostępna całkowicie za darmo i z dystansem do samej siebie, jak przystało na grę o człowieku, który wszystko wie — ale niekoniecznie chce coś z tym zrobić.

Źródło: Steam