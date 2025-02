Gra za darmo na Steam, którą pokochacie. Odbierajcie szybko, bo zaraz będzie płatna

Jeśli gry typu roguelike nie są tym, co lubicie na co dzień, być może i tak warto spróbować, bo Mangui robi w tej kwestii wszystko dobrze. Bez rewolucji, bez jakichś większych zmian wywracających gatunek do góry nogami. To po prostu bardzo solidnie stworzona produkcja, która już niebawem opuszcza wczesny dostęp. Wraz z premierą, zmienia się również jej model dystrybucji.

Gra za darmo na Steam, którą pokochacie

Turowy „rogalik” oparty na koreańskim folklorze to właśnie Mangui. Gra może nie oferuje szczególnie imponującej oprawy wizualnej, ale nic nie szkodzi – większość produkcji indie bazuje właśnie na dobrych pomysłach gameplayowych. A tutaj są nawet nie tyle dobre, ile sprawdzone, solidne i po prostu wciągające.

Mangui to turowa gra typu roguelike inspirowana upiornym, tradycyjnym koreańskim folklorem. Wciel się w jednego z czterech bohaterów, odkrywając tajemnice mrocznych gór Mangui. Przeżyj, aby opowiedzieć historię w tym niebezpiecznym świecie pełnym upiorów i potworów! – czytamy w opisie na Steam

Do tej pory gra ta była dostępna za darmo. W zasadzie to jest dostępna za darmo cały czas, z tą różnicą, że już niebawem wszystko się zmieni. Deweloperzy ze studia Damulchi szykują się na premierę pełnej wersji. Wraz z jej debiutem, Mangui będzie nas kosztować. Po co więc żałować i wydawać pieniądze później, skoro można zgarnąć grę za darmo teraz?

Oczywiście jeśli tylko przypiszecie produkt do konta, to zachowacie go już na zawsze. Nie będziecie więc musieli płacić, nawet jeśli gra zacznie być premium. Lepiej więc to zrobić, szczególnie że macie na to trochę czasu. Mangui przechodzi na model premium 23 lutego 2025 roku.

