Świetna i przerażająca produkcja do zgarnięcia za darmo. Bierzecie, póki można

Silver Decay to najnowsza gra za darmo dostępna na platformie itch.io przez ograniczony czas. Jeśli zdążycie, zachowacie dostęp do niej na zawsze!

Trafiacie na opuszczony statek wycieczkowy, na którym nie ma żywej duszy, a jedyne, co czujecie, to strach, bo wydaje się, że ktoś Was obserwuje. Musicie więc znaleźć wytłumaczenie tej jakże osobliwej sytuacji, rozwiązując łamigłówki, odkrywając sekrety z przeszłości i próbując uciec z tego przeklętego miejsca. Jeśli brzmi jak coś dla Was, to dobrze, bo obecnie grę Silver Decay możecie zgarnąć za darmo.

Zobacz też: Gry za darmo na Steam. 5 nowych tytułów do sprawdzenia

Silver Decay jest pierwszoosobowym horrorem przygodowym na pojedynczego gracza. Tytuł stworzony w duchu gier niezależnych zaskakuje jednak skalą. Cała opowieść trwać może nawet ponad dwie godziny. Przez ten czas będziecie pokonywać kolejne przeszkody, rozwiązywać zagadki, oglądać cutscenki „swoich największych koszmarów” i starać się nie oszaleć.

Aby odebrać ten tytuł, polecam się pospieszyć, bo nie będzie zawsze darmowy. Jasne, normalnie kosztuje tylko 5 dolarów, ale to przecież zawsze 20 zł w kieszeni. Jeśli więc chcecie zgarnąć grę bez płacenia, należy udać się pod powyższy link. Musicie mieć konto itch.io. Na szczęście jego założenie jest darmowe. Później klikacie „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Finalnie wybieracie opcję „Claim game” i to wszystko!

Źródło: Itch.io