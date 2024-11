Fotorealistyczny symulator dla fanów kosmosu. Premiera gry za darmo na Steam

Jak na razie, opisuję tu tylko to, co widzę na Steam. Zawsze byłem zafascynowany kosmosem i jeżeli podzielacie tę fascynację, to może warto zagrać w nowy symulator?

Gra za darmo na Steam – ISS Simulator

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to miejsce wyjątkowe w skali nie tylko Ziemi, ale i wszechświata w ogóle. Jedyna nieustannie aktywna ostoja ludzkości w kosmosie na bieżącego przeprowadza doświadczenia i eksperymenty czy pomaga w koordynowaniu lotów w kosmos. Dzieje się tam wiele, ale kluczowe jest również utrzymanie całego obiektu w należytym stanie i rozwijanie go raz na jakiś czas. Niejako o tym opowiada nowa gra za darmo, która dziś miała premierę na platformie Steam.

ISS Simulator to, jak sama nazwa wskazuje, symulator Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Twórcy jednak nie skupili się na czynniku ludzkim, a bardziej na wszystkim tym, co faktycznie znajduje się na stacji. Oznacza to istne zatrzęsienie różnych elementów, wiarygodne (rzekomo!) odwzorowanie panujących tam warunków i tak dalej. Wszystko to pod okiem JAXA, Japońskiej Agencji Kosmicznej.

Jest to najlepsza gra symulująca przestrzeń kosmiczną, precyzyjnie modelująca przestrzeń i środowisko kosmiczne wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) pod nadzorem JAXA. Grawitacja, bezwładność i mechanika orbitalna oparte na realistycznych prawach fizycznych czekają na gracza w realistycznej przestrzeni kosmicznej. Doświadcz na własnej skórze napięcia związanego z poruszaniem się w zerowej grawitacji, obsługą prawdziwego sprzętu kosmicznego i wykonywaniem misji. – czytamy w opisie produkcji

Nie będę ukrywał, że jest to tytuł będący na swój sposób “doświadczeniem” i interaktywnym polem zabawy aniżeli pełnoprawną grą wideo. Jeśli jednak po prostu ciekawi Was, jak wygląda ISS od środka i jak przebiegają prace astronautów, z pewnością znajdziecie tu co najmniej kilkadziesiąt minut dobrej zabawy. Szczególnie, że oprawa jest dużym plusem tej produkcji.

Źródło: Steam