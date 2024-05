Gra za darmo także i na GOG-u! Odbierajcie już teraz

Twórcy Warhammera 40000: Gladius – Relics of War szaleją. Teraz gra za darmo dostępna jest na dosłownie każdej platformie, zależnie od osobistych preferencji każdego gracza.

Gra za darmo także i do zgarnięcia na GOG-u!

Są gracze (tacy jak ja), którzy zazwyczaj z launchera Epic Games Store korzystają tylko wtedy, gdy chcą odebrać jakąś grę za darmo i nigdy w nią już więcej nie zagrać. No dobra, są wyjątki, a czasami pozycje ekskluzywne w formie choćby arcydzieła Alana Wake’a 2 także stanowią odejście od reguły. Na co dzień jednak większość graczy preferuje logowanie się do Steam. Są jednak także tacy, którym zależy na niezależności, nie chcą żadnych DRM-ów i skłaniają się ku GOG Galaxy. Dość powiedzieć, że to tak naprawdę “launcher do wszystkich launcherów”, więc rozwiązanie wcale głupie nie jest.

W każdym razie od niedawna możemy odbierać zupełnie za darmo nową grę za darmo. Jest nią Warhammer 4000: Gladius – Relics of War, czyli pierwsza strategia 4X w uwielbianym uniwersum. Tytuł początkowo mogli zgarnąć fani Epica, potem Steam. Teraz dostępny jest również na GOG!

Nie piszę tego po to, abyście czuli się zobowiązani do przypisania gry za darmo na każdą platformę. Po prostu wiele osób preferuje mieć swobodny wybór. Dlatego jeżeli ktoś z Was akurat nie korzysta ze Steam czy EGS, a woli GOG – także i tutaj może wzbogacić się o kolejną cyfrową pozycję do biblioteki. Miłej zabawy!

Oferta obowiązuje do 30 maja 2024 roku, więc polecam się pospieszyć z odbiorem!

Źródło: GOG