Nowa gra za darmo idealna do relaksu ze znajomymi. Już dostępna na Steam

Jeśli masz ochotę na spokojne łowienie ryb albo chcesz zmiażdżyć rywali w turniejach, sprawdź Fishing Friends 3D. Nowa produkcja od twórców The Fishing Club 3D zadebiutowała za darmo na Steam. Daje dokładnie to, czego szukasz: ogromne ryby, realistyczną wodę i solidną rywalizację z graczami z całego świata.

Gra za darmo dla wędkarzy

Fishing Friends 3D to wieloosobowy symulator wędkarski. Trafiamy m.in. do Pine Creek. Jest to fikcyjne miejsce inspirowane Górami Skalistymi, gdzie złowisz bassy, pstrągi, crappie, sandacze. Do tego legendarne ryby z własnymi imionami, jak Shadowfin czy Prismflip. To nie tylko ładne widoczki, każda ryba to inne wyzwanie,. Dzięki realistycznej mechanice łowienia trzeba będzie popracować, by ją wyciągnąć.

W grze ulepszasz swoje wędki, odblokowujesz dopalacze, rozwijasz statystyki i rywalizujesz w cyklicznych zawodach: od szybkich konkursów co godzinę po dłuższe, trzydniowe turnieje klubowe. Twórcy zapowiadają też wydarzenia specjalne jak „Król miejscówki”, co tylko podkręci atmosferę w nadchodzących tygodniach.

Społeczność gra tu kluczową rolę. Możesz dołączyć do klubu wędkarskiego, stworzyć własny lub realizować zadania fabularne z NPC-ami, jak Zac i Phil, którzy wprowadzą cię w świat wędkarskich sekretów i… polowania na skarby. Gra nastawiona jest zarówno na relaks przy brzegu, jak i rywalizację z prawdziwymi wędkarzami z całego świata.

Źródło: Steam