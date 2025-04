Kosmiczna piaskownica o wielkiej skali. Sprawdźcie za darmo na Steam w ramach testów

Gra za darmo do sprawdzenia na Steam już na Was czeka. Wydaje się wycelowana przede wszystkim w fanów MMO i przytłaczających aktywności.

ERZ Online to nadchodzące MMO, które obiecuje zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy gry sandbox. Gra zabiera nas do kosmicznego świata, gdzie wcielamy się w role robotników, którzy eksplorują obce planety pełne cennych surowców. Nasze zadanie to nie tylko wydobywanie, ale także tworzenie rozbudowanych baz, automatyzowanie zadań za pomocą skryptów i wytwarzanie sprzętu, który pozwoli nam dominować w tym surowym, ale szalenie bogatym świecie.

W ramach zamkniętych testów gracze mają szansę na zapoznanie się z unikalnymi, proceduralnie generowanymi planetami, które obfitują w wyzwania i skarby. Dzięki specjalnym mechanikom automatyzacji i programowania, każdy gracz może tworzyć własne skrypty, które pomogą w automatyzowaniu procesów wydobywania surowców czy obrony bazy.

ERZ Online to również gra, która oferuje głęboką interakcję z innymi graczami, wszak mówimy o gatunku MMO. Dzięki dynamicznej, kierowanej graczami gospodarce, możemy handlować zasobami, tworzyć własne strategie rynkowe, a także angażować się w politykę i walki klanowe. Gra pozwala na budowanie sojuszy, obronę własnych terytoriów i wpływanie na kształtowanie się politycznego krajobrazu w grze, co daje olbrzymią swobodę i ogromne możliwości rywalizacji. A przynajmniej według opisu – w praktyce lepiej zawsze sprawdzić samemu i na ten podstawie wysnuć wnioski.

Źródło: Steam