Świetny hack’n’slash dla fanów Diablo za darmo. Poczujecie się jak w domu

Choć może nie słyszałeś o Savannah College of Art and Design, to ich nowa produkcja z miejsca przyciąga uwagę. Elysian Inferno, stworzona jako projekt dyplomowy przez studentów SCAD, właśnie zadebiutowała na Steamie i to całkowicie za darmo. Tytuł był prezentowany na tegorocznym GDC, a teraz każdy gracz może sam sprawdzić, co przygotowali młodzi twórcy. A jest na co popatrzeć.

Dwa światy, jedna gra za darmo

W Elysian Inferno wcielamy się w… dwie postacie jednocześnie. Nasz bohater to rozszczepiona dusza, podzielona na Maga i Wojownika. Obie postacie funkcjonują w dwóch równoległych światach, czyli Sanctus i Malum. Możemy płynnie się między nimi przełączać w trakcie walki. To nie tylko efektowny patent wizualny, ale też kluczowy mechanizm rozgrywki.

Sama walka oparta jest na elementach hack’n’slash i ARPG, ale z twistem. Przeciwnicy mają paski serc powiązane z konkretnymi żywiołami. Naszym zadaniem jest dobierać ataki tak, aby trafić w ich słabości. Do tego dochodzą zagadki środowiskowe, szybkie tempo akcji i zmienne ścieżki muzyczne, które reagują na nasze poczynania w grze.

Deweloperzy zadbali też o wygodę graczy. Gra świetnie działa zarówno na padzie, jak i z myszką i klawiaturą. Elysian Inferno to bez wątpienia projekt, który pokazuje ogromny potencjał młodych twórców i choć nie jest to produkcja AAA, to jej pomysłowość i wykonanie potrafią zrobić wrażenie. Szczególnie na tych, którzy spragnieni są innych nowych gier w stylu Diablo.

