Sprawdźcie za darmo Deconstruction Simulator. To najlepszy symulator rozbiórki

Co powiecie na poważną rozbiórkę i sporo rozwalonych ścian? Deconstruction Simulator: Prologue to gra za darmo – darmowa wersja demonstracyjna symulatora wyburzeń, stworzona przez studia Games Incubator i Hypnotic Ants, wydana 31 marca 2025 roku na platformie Steam. Gra oferuje graczom pełną swobodę działania w realizacji różnorodnych kontraktów związanych z rozbiórką budynków.

Zagraj w Deconstruction Simulator za darmo

Już teraz możecie pobrać Deconstruction Simulator: Prologue za darmo na Steam. Twórcy postanowili sprezentować zainteresowanym fanom darmową wersję gry, dzięki której przekonają się, czy warto ją kupić. W darmowym prologu czekają na was 3 pełne kontrakty do ukończenia, pięć narzędzi do demontażu oraz możliwość korzystania z kuli wyburzeniowej. To jednak nie wszystko! Można będzie personalizować swoją firmę, rozbudowywać garaż i zobaczyć, jak prezentuje się zaawansowany silnik fizyczny.

Prolog pozwoli w pełni zaznajomić się z najlepszymi cechami gry, co pewnie pomoże w podjęciu decyzji o zakupie.

Gdzie pobrać grę? Zrobicie to na Steam:

Gra kładzie nacisk na realizm, oferując różnorodne narzędzia i maszyny, w tym młoty, piły, a także możliwość wynajmu kuli wyburzeniowej do szybkiej rozbiórki budynków. Całość została zaserwowana w przyjemnej oprawie graficznej i grze na pewno warto dać szansę.

Źródło: Steam