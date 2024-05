Sieciowy hit do odebrania za darmo. Odbierajcie, a nie pożałujecie

Kolejny odcinek nieprzerwanego rozdawnictwa Epica! Teraz gracze zyskają zupełnie bez żadnych opłat świetne Chivalry 2! Oto jak odebrać ten ceniony tytuł.

Gra za darmo na Epic Games Store, czyli Chivalry 2

Obecnie nadal trwa wielka akcja promocyjna Epic Games Store. Popularna platforma dla graczy umożliwia zaoszczędzenie na setkach tytułów, w tym dość świeżych produkcjach AAA. Mega Sale to także świetna okazja na to, aby odebrać za darmo uznane i cenione produkcje. Niedawno gracze mogli zgarnąć bez opłat Farming Simulator 22, a teraz przyszła pora na coś zupełnie innego, czyli na Chivalry 2.

Chivalry 2 “to wieloosobowa gra z gatunku slasher, inspirowana filmowymi średniowiecznymi bitwami. Gracze są rzucani w wir najbardziej ikonicznych starć tamtej epoki – od krzyżujących się mieczy, przez deszcze płonących strzał po oblężenia zamków i wiele innych”. Jeśli więc brzmi dla Was atrakcyjnie, to absolutnie nie wiem, na co jeszcze czekacie. Produkcję zgarniecie za darmo!

Aby zgarnąć ten tytuł, musicie przypisać go do swojego konta Epic Games Store. Wystarczy kliknąć “odbierz za darmo”, a czasu na to macie na razie dość sporo, bo cały tydzień. Oferta kończy się 6 czerwca o godzinie 17:00.

Co natomiast dostaniemy za tydzień? Epic skrzętnie ukrywa tę informację, a my mamy nadzieję na coś hitowego. No ale cóż – nadzieję to możemy sobie mieć, a w praktyce dopiero za tydzień dowiemy się, co takiego szykuje platforma. No, chyba że pojawią się przecieki. W takim przypadku wrócimy do tematu szybciej.

Źródło: Epic Games Store