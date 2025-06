Zostań królem banków. Banker Simulator do sprawdzenia za darmo na Steam

Na Steam wylądował darmowy prolog nietypowego symulatora! Banker Simulator: Prologue to nie kolejna nudna gierka o prowadzeniu konta i klikaniu Excela. Tym razem chodzi o zarządzanie całym bankiem i to takim z problemami, podejrzanymi klientami i niemałym ryzykiem. No i można drukować lewe pieniądze.

Bankowość bez cenzury do sprawdzenia jako gra za darmo

Banker Simulator: Prologue to samodzielna wersja demonstracyjna większego projektu, w której możemy poznać podstawowe mechaniki i sprawdzić, czy kariera w finansach jest nam pisana. Zadanie? Przejąć podupadły bank, wyciągnąć go z bagna i zamienić w finansowe imperium. A jak się nie da legalnie, to… cóż, gra pozwala też na mniej uczciwe metody.

W prologu znajdziemy kilka ciekawych systemów. Jest realistyczna obsługa klientów, zarządzanie kasą, inwestowanie w stylu „na bogato” i coś, czego raczej nie uczą w szkołach. Chodzi oczywiście o pranie pieniędzy i drukowanie fałszywek. Nie zabrakło też weryfikowania dokumentów i wyłapywania prób oszustwa. Gra pozwala z jednej strony bawić się w solidnego bankiera, z drugiej w finansowego cwaniaka.

Całość ma zaskakująco przyjemną oprawę graficzną i nieźle rozbudowaną mechanikę jak na prolog. Twórcy obiecują, że w pełnej wersji pojawi się jeszcze więcej możliwości, ale już teraz można sobie wyrobić zdanie, czy to klimat dla nas.

Jeśli brzmi to jak coś, co może wciągnąć cię bardziej niż excelowa tabelka, to warto zerknąć. Prolog dostępny jest już teraz za darmo na Steam i nie wymaga żadnych zobowiązań. Chyba że wobec prawa, ale to już zależy od twoich decyzji w grze.

Źródło: Steam