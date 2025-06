4STORY powróciło. Klasyczna gra dostępna za darmo, ale gracze ostrzegają

Wydawało się, że to będzie małe święto dla fanów klasycznych MMO. Na Steam zadebiutowała właśnie darmowa wersja 4Story: The Original, czyli produkcja, która miała być powrotem do korzeni jednej z popularniejszych gier z przełomu lat 2000 i 2010. Problem w tym, że gracze szybko zorientowali się, że to, co obiecano, ma z nostalgią niewiele wspólnego.

Gra za darmo, ale zamiast nostalii – rozczarowanie

Już po pierwszych godzinach od premiery komentarze na Steam zaczęły jednoznacznie pokazywać, że coś jest nie tak. Gracze spodziewali się klimatycznej przygody w stylu starego 4Story, ale otrzymali grę, którą wielu z nich określa mianem “mobilnego crapu”. Jeden z użytkowników napisał wprost: „To nawet koło oryginalnej wersji nie stało. Tragedia, nie polecam”. Inni ostrzegają przed „oszukańczy scam”.

Największe zarzuty? Przede wszystkim Pay2Win już od pierwszego dnia. W sklepie za prawdziwe pieniądze można kupić wyposażenie na 1. i 38. poziom, a także przedmioty do ulepszania. Do tego dochodzi absurdalne tempo rozwoju postaci. Umiejętności są dostępne od razu, gra oferuje automatyczne chodzenie do NPC-ów i auto-bicie potworów. Ktoś napisał: „Po prostu trzeba spamować F, żeby używać skilli”. Trudno o klimat starego 4Story, skoro wszystko robi się samo.

Nie brakuje też problemów technicznych. Jeden z graczy zwrócił uwagę, że nie można przejść czwartego questa, bo boss, którego trzeba zabić, jest martwy cały czas. Inni z kolei podkreślają, że mimo ograniczenia do dwóch kanałów, na serwerze jest zbyt wielu graczy i trudno normalnie funkcjonować.

Na dziś dzień 4Story: The Original ma na Steamie zdecydowanie przeważającą liczbę negatywnych recenzji. Trudno powiedzieć, czy Zemi Interactive uda się odwrócić ten trend, ale jeśli tak wygląda „oryginał”, to wielu fanów raczej nie będzie chciało do niego wracać.

Źródło: Steam