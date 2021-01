Gra o tron. Powstaje serial animowany dla HBO Max

Serial animowany rozgrywający się w realiach widowiska Gra o tron powstaje. Ma ukazać się na platformie HBO Max.

The Hollywood Reporter poinformował, że animowany spin-off głośnej produkcji ma trafić na rynek. Będzie to pozycja dedykowana dorosłym widzom, nie zabraknie więc w nim przemocy i nagości. Póki co nie padły żadne konkretne informacje odnośnie osób zaangażowanych w projekt czy fabuły.

Znacznie więcej wiemy natomiast na temat House of the Dragon. Prequel produkcji Gra o tron ma składać się z 10 odcinków i przedstawiać wydarzenia rozgrywające się trzysta lat wcześniej, niż fabuła Game of Thrones. Poznaliśmy również nazwiska niektórych aktorów, którzy wystąpią na ekranie, są to: Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith oraz Emma D’Arcy.

Dowiedzieliśmy się również jak wyglądać będą smoki w serialu Dom Smoka. Premiera produkcji została zaplanowana na rok 2022. Za projekt odpowiadać będą: George R.R. Martin, Ryan Condal oraz Miguel Sapochnik Clare Kilner, Geeta Patel oraz Greg Yaitanes. Warto nadmienić także, że twórca uniwersum nadal pracuje nad książka Wichry Zimy.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.