Gra League of Legends Wild Rift, od grudnia dostępna w Europie

Dotychczas tylko niektóre z krajów miały dostęp do bety League of Legends Wild Rift.

Póki co nowego LOL’a mogli przetestować mieszkańcy Japonii, Tajladnii, Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru, Korei Południowej. Niebawem do tego grona dołączą Brunei, Kambodża, Laos, Mjanma oraz Timor Wschodni. Grudzień poszerzy zaś grupę krajów o rejony z Bliskiego Wschodu, Europy, Oceanii, Rosji, Tajwanu, Turcji, Ameryki Północnej, a także Wietnamu.

Wiosna 2021 roku będzie czasem, gdy uruchomicie produkcję w większości państw, leżących na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Riot Games sygnalizuje, że czynniki niezależne od deweloperów, mogą wydłużyć okres oczekiwania na grę.

League of Legends Wild Rift to reprezentant gatunku MOBA, będący mobilnym i konsolowym wydaniem hitu znanego z komputerów klasy PC. Produkcja została dostosowana do specyfiki platform, oferując optymalne sterownie i nieco uproszczony przebieg meczy.

