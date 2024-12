Twórca God of War przechodzi do Naughty Dog. Prace nad grą nabierają tempa

Były dyrektor artystyczny Santa Monica Studio mający w portfolio m.in. God of War z 2018 roku i sequel Ragnarok niejako wrócił pod skrzydła Sony. Raf Grassetti dołączył do ekipy twórców m.in. The Last of Us, czyli Naughty Dog. Deweloperzy pracują nad nową grą i właśnie dołączył do nich prawdziwy fachowiec.