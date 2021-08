Twórca God of War zdradził ciekawy fakt na temat gry. Chodzi o topór Kratosa

Po internecie hula interesujący detal dotyczący rozgrywki w God of War. Okazuje się, że topór głównego bohatera zmienia rozmiar w zależności od tego, czy jest używany.

Od premiery God of War minęły już trzy lata. Jednak tytuł wciąż nie przestaje zaskakiwać. Na pewno niewiele osób zdawało sobie sprawę, że najważniejsza broń Kratosa zmienia rozmiar w czasie rozgrywki. Deweloper Robert Morrison napisał na Twitterze, że topór jest innych rozmiarów, gdy bohater bierze go do ręki, a innych, gdy nosi go na plecach.

W komentarzach Robert Morrison sprecyzował, że broń na plecach jest o 20 procent mniejsza niż wtedy, gdy Kratos ją trzyma. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak jest, to zostało to wyjaśnione: twórcom chodziło o to, by zapewnić bardziej widowiskową walkę.

Nie wiadomo, czy topór to jedyna broń w grze, która zmienia skalę w zależności od użycia. Robert Morrison nie jest w stanie tego potwierdzić. Być może opisywana prawidłowość dotyczy więc także innych obiektów, z którymi główny bohater ma do czynienia.

God of War zadebiutował w 2018. Uznaje się go za jedną z najlepszych produkcji poprzedniej generacji. Jeśli ktoś jeszcze nie grał, a posiada PS5, to ma ku temu odpowiednią okazję. Tytuł jest dostępny za darmo dla posiadaczy current-genów w ramach PlayStation Plus Collection. Aby zagrać, wystarczy mieć aktywną subskrypcję PS Plus.

Fun lil dev fact. Kratos’ axe is a different scale when it’s in his hand than when it’s on his back. 🤓 https://t.co/5jm3T5eRnl — Robert Morrison (@RobertAnim8er) August 20, 2021