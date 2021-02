God of War: Ragnarok. Szef PlayStation Studios nie może doczekać się premiery gry

Herman Hulst, który pracuje jako szef PlayStation Studios nie może się doczekać aż gracze zobaczą God of War: Ragnarok.

Spora ilość osób jest podekscytowana zbliżającymi się premierami gier na konsolę PlayStation 5. Niektórzy czekają na Ratchet & Clank: Rift Apart (wczoraj wspominaliśmy o dacie wydania tej platformówki), inni wypatrują Horizon: Forbidden West lub Returnal, które ukaże się niebawem. Szef PlayStation Studios, czeka jednak przede wszystkim na God of War: Ragnarok. Na oficjalnym blogu Sony, Herman Hulst napisał:

Granie w God of War w 2018 roku było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Ta seria zawsze miała niesamowitą akcję i walkę, ale głębia emocjonalna za sprawą wprowadzanie do historii Kratosa jako ojca, była bardzo pamiętna. Zwłaszcza, że w czasie gdy w nią grałem, mój syn był niewiele starszy od Atreusa….Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą, co tworzy Santa Monica.



Co ciekawe dyrektor kreatywny Insomniac Games – Brian Horton, również wybrał grę God of War: Ragnarok jako swój najbardziej oczekiwany tytuł:

Nie jest to łatwe zadanie, aby wymyślić na nowo ukochaną franczyzę, taką jak God of War. Niemniej gra w 2018 roku przekroczyła oczekiwania, dostarczając osobistą historię o ojcu i synu, w oszałamiającym świecie i z niesamowitą mechaniką. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak postacie rosną (przyp.red w God of War: Ragnarok) i jak opierają się na niesamowitym fundamencie pierwszej gry, dzięki mocy PS5.

God of War: Ragnarok – w oczekiwaniu na datę wydania

Czekamy cierpliwie na to aby zobaczyć efekt prac deweloperów z Santa Monica Studio. W oczekiwaniu na premierę fani będą mogli sięgnąć po komiks wydawnictwa Dark Horse. Jego fabuła ma się rozgrywać po zakończeniu GoW III, ale przed odsłoną z 2018 roku. Pierwszy zeszyt ma ukazać się w marcu bieżącego roku. Więcej o projekcie przeczytacie tutaj.

Zapowiedziana produkcja od Santa Monica, pozwoli wcielić się w Kratosa. We współpracy z synem Arteusem, tym razem zmierzy się z nordyckimi bogami i olbrzymami. Póki co nie ukazał się żaden gameplay, nie wiemy też jak będzie prezentowała się grafika. Ciężko też stwierdzić czy mechanika zabawy ulegnie znaczącej metamorfozie. Mając jednak na względzie, że gra ma ukazać się jeszcze w 2021 roku, to na pewno niebawem pojawią się nowe materiały.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.