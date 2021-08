Zobaczcie nowe figurki z God of War. Są wysokie – a ich cena jeszcze bardziej

Iron Studios pokazało dwie nowe statuetki z gry God of War. Można je już kupić w pre-orderze, ale na wysyłkę poczekamy jeszcze długo.

Oto coś, co powinno zainteresować fanów hitu na PS z 2018. Niedawno zaprezentowano dwie świeże figurki z GoW. Pierwsza przedstawia Kratosa i Atreusa, a druga nieurodziwego Ogra. Wojownika i jego syna przedstawiono w pozycjach bojowych – główny bohater atakuje toporem, a Atreus strzela z łuku. Z kolei jeśli chodzi o Ogra, to on także nie wygląda, jakby miał zaraz położyć się spać. Szczerzy brzydko kły i napręża muskuły.

Obydwie figurki są całkiem spore – wykonano je w skali 1:10. Kratos z synem mierzą 34 cm, a Ogr 32 cm. Jeśli chodzi o wagę, to zarówno w przypadku figurkowego duetu, jak i brzydkiego przeciwnika, jest to 4,81 kg.

Ruszyła przedsprzedaż na statuetki. Nie jest to mały wydatek. Kratosa z Atreusem kupicie za 190 dolarów (około 740 złotych), natomiast paskudnego Ogra nabędziecie za jedyne 350 dolarów (ponad 1360 złotych). Wysyłka figurek planowana jest nieprędko – szczęśliwi nabywcy mogą spodziewać się ich w swoich domach dopiero w drugim kwartale 2022.