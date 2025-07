Ubisoft potwierdza prace nad nową grą Ghost Recon

Podczas ostatniego spotkania z inwestorami Ubisoft oficjalnie ujawnił, że powstaje nowa, pełnoprawna odsłona cyklu Tom Clancy’s Ghost Recon. Zgodnie z informacjami, tym razem mamy otrzymać pierwszoosobową strzelankę. To duża zmiana względem wcześniejszych części, które skupiały się na taktycznym podejściu i widoku trzecioosobowym. Poniżej wszystkie informacje!

Nadchodzi nowa gra z serii Ghost Recon. Ubisoft potwierdza

Potwierdzenie otrzymaliśmy zaś od samego prezesa Ubisoftu, Yvesa Guillemota. Wspomniał on o Ghost Reconie jako jednym z kluczowych projektów korporacji. Gra należy do kategorii first-person shooter (pierwszoosobowa strzelanka) i powstaje jako część planu rozwoju najważniejszych marek wydawcy. Co jednak ciekawe, nowy tytuł ma zarazem czerpać inspirację z serii Call of Duty: Modern Warfare. Co to dokładnie oznacza – tego jeszcze nie wiemy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ujawniono jeszcze tytułu gry, daty premiery ani platform docelowych. Wiadomo jedynie, że będzie to główna odsłona serii, a nie tak zwany spin-off. Projekt rozwijany jest jako jeden z priorytetów wewnątrz Ubisoftu. Firma chce wzmocnić swoją pozycję w segmencie gier live-service, co wielu graczom może się nieszczególnie spodobać. Twórcy zapewniają jednak, że nowy Ghost Recon ma być dużym powrotem marki po, no, dość nieudanym Breakpoint z 2019 roku.

Pozostaje jedynie cierpliwie czekać na kolejne szczegóły i oficjalną zapowiedź.

Źródło: Tech4Gamers