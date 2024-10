Ghost Of Yotei będzie mieć ciekawszy i mniej powtarzalny otwarty świat

Przed twórcami gry Ghost of Yotei poważne wyzwanie. Chcą stworzyć o wiele ciekawszy i mniej powtarzalny świat, niż miało to miejsce w przypadku Ghost of Tsushima. To jedno z najważniejszych zadań wobec dopiero co zapowiedzianej gry. Jeżeli sztuka ta im się uda, to będziemy mieć do czynienia z naprawdę wyjątkową produkcją.