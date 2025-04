Sony nie lubi płyt. Ghost of Yotei w kolekcjonerskiej edycji bez płyty z grą

Fani oczekujący na premierę Ghost of Yotei nie mają lekko. Tytuł doczeka się kolekcjonerskiego wydania, ale nie ma co liczyć na płytę z plikami w środku.

Miłośnicy edycji kolekcjonerskich mogą poczuć lekki zgrzyt. Ghost of Yotei, zapowiadane jako kolejna wielka premiera na PlayStation 5, otrzyma, co prawda, kolekcjonerkę, ale… bez fizycznej płyty. Zamiast tradycyjnego krążka, w eleganckim pudełku znajdzie się jedynie kod do pobrania gry w wersji cyfrowej. Takie czasy – nawet najbogatsze kolekcjonerki muszą teraz obyć się bez zawartości.

W skład zestawu wejdą m.in. akcesoria fizyczne do gry „Zeni Hajiki”, specjalna maska nowej bohaterki, karty z artworkami, cyfrowe dodatki i inne gadżety związane z grą. Całość prezentuje się naprawdę efektownie, ale brak fizycznej kopii może zniechęcić część kolekcjonerów, którzy liczyli na pełnoprawne wydanie. Szczególnie że Ghost of Yotei zapowiada się na tytuł mocno nastawiony na immersję i eksplorację pięknego, japońskiego świata. Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że tradycyjne, podstawowe wydanie produkcji w pudełku ma faktycznie posiadać grę na płycie.

Twórcy nie podali jeszcze dokładnej ceny edycji kolekcjonerskiej, ale już wiadomo, że będzie ona dostępna równolegle z premierą gry. Jeśli więc ktoś czekał na ten tytuł i planował ozdobić półkę nowym nabytkiem, musi się przygotować na mały kompromis — kolekcjonerski wygląd, ale w pełni cyfrowe serce.

Źródło: TrueTrophies