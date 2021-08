Wróg w Ghost of Tsushima nie widzi Ducha, choć ma go przed nosem. Fani nagrali zabawną scenkę

Ghost of Tsushima jest grą wspaniałą, choć pod względem technicznym nieidealną. Fani nagrali film, w którym z przymrużeniem oka obnażają niedociągnięcia jednej ze skradankowych mechanik.

Tytuł od Sucker Punch zadebiutował w lipcu 2020 na PS4 i spodobał się zarówno krytykom, jak i graczom. Przez niektórych Duch jest uważany za najlepszą produkcję poprzedniej generacji. Nie jest to jednak tytuł perfekcyjny – pojawia się w nim wiele technicznych niedociągnięć, a wielu błędów twórcom do tej pory nie udało się załatać. Daleki od perfekcji jest chociażby element skradankowy w grze, co pokazali ostatnio użytkownicy Reddita.

Jin Sakai może zabijać wrogów w otwartej walce, co jest domeną samuraja, jak i atakować ich z ukrycia. Jeśli chodzi o ten drugi sposób, to można podejść do przeciwnika bezszelestnie i zadźgać go od tyłu. Aby do niego podejść, należy gdzieś się chować – na przykład w trawie. Fani gry pokazali, że w praktyce nie zawsze działa to tak logicznie, jak powinno. Na filmiku Jin najpierw pokazuje się Mongołowi, a później ukrywa się w trawie, skąd jest, delikatnie mówiąc, widoczny. Reakcja wroga na wideo nie wymaga komentarza.

Przy okazji warto przypomnieć, że 20 sierpnia miała miejsce premiera rozszerzonej edycji Ghost of Tsushima. Director’s Cut oferuje dodatek fabularny Iki Island i uaktualnienie do wersji PS5. My mieliśmy już okazję sprawdzić to rozszerzenie i polecamy – jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana produkcji.