Niezwykle atrakcyjna cena na Ghost of Tsushima: Director’s Cut w wersji na Steam

Przyznam, że gdy sam w końcu, po latach opóźnienia, zasiadłem do Ghost of Tsushima, z miejsca się zakochałem. To nie tylko otwarty świat zrobiony dobrze, ale i praktycznie każda warta uwagi i wciągająca mechanika rozgrywki. Do tego z naprawdę solidną fabułą, szczególnie dla entuzjastów azjatyckiego kina samurajskiego, jak choćby Siedmiu Samurajów Kurosawy.

Kod na grę otrzymacie w wersji na Steam.