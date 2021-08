Błąd w Ghost of Tsushima przytwierdza ptaka do ramienia przeciwnika [WIDEO]

Ghost of Tsushima jest tytułem wspaniałym, jednak nie brakuje tu technicznych niedociągnięć. Oto kolejne z nich.

Użytkownik Reddita Pat43player pokazał wczoraj na forum ciekawą sytuację podczas walki w GoT. Jeden z wrogów przeprowadza atak z ptakiem na ramieniu, który jest tak zżyty ze swoim panem, że nie ma ochoty się od niego odłączać podczas walki. Nawet gdy ten pada w boju, wierny towarzysz pozostaje do niego przyczepiony. Dopiero po chwili zastanowienia decyduje się opuścić postać.

Oczywiście nie jest to pierwszy ciekawy glitch, na jaki natknęli się fani w Ghost of Tsushima. Tego typu błędów można znaleźć w tytule od Sucker Punch bardzo dużo. Wcześniej pisaliśmy chociażby o zabawnej reakcji przeciwnika w GoT na upadek ze skał. Kopnięty NPC spada przez kilka sekund w dół tylko po to, by odbić się od skalnego dna i za chwilę wrócić na miejsce tuż przy Jinie.

Ghost of Tsushima zadebiutowało w 2020 na PS4. Tytuł spodobał się recenzentom i graczom. Kilka dni temu miała miejsce premiera rozszerzenia fabularnego i płatnej aktualizacji produkcji na PS5. Director’s Cut ocenia się pozytywnie. DLC przenosi bohatera na wyspę Iki, gdzie ponownie walczy z Mongołami, wracając do swojej przeszłości i stawiając czoła traumie.