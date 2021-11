Błąd w Ghost of Tsushima pokazuje gumowy zad przeciwnika Jina

Ghost of Tsushima to produkcja niemal idealna. Jednak jej oprawa wideo nie jest wolna od błędów. Oto kolejny z nich.

Grafika w dziele Sucker Punch zachwyca – obrazki, jakie zastaje gracz na wirtualnej wyspie Tsushima, pozostają w pamięci na długo. Podobnie wygląda sytuacja z błędami w oprawie wideo. Mogą one zostać zapamiętane, bo bywają naprawdę zabawne. Wcześniej pisaliśmy o gumowym wrogu Jina. Jak się okazuje, specyficzna dolegliwość nie trapiła jedynie tego Mongoła.

Użytkownik Reddita o pseudonimie Benz_300 podzielił się ze społecznością forum nagraniem dokumentującym podobny przypadek. Ponownie widzimy, jak mongolski przeciwnik odbija się od twardego podłoża i szybuje w górę. Tym razem jednak wojownik upodobał sobie takie loty do tego stopnia, by powtarzać cały proces kilka razy.

Ghost of Tsushima zadebiutowało 17 lipca 2020. Rok później tytuł doczekał się Edycji Reżyserskiej, która nie tylko dodawała kolejną wyspę i garść zadań do wykonania, ale i aktualizowała produkcję do wersji PS5. Nam odnowione i rozszerzone wydanie gry bardzo się podobało, czemu daliśmy wyraz w recenzji. Oczywiście oprawa wizialna wciąż nie jest wolna od niedociągnięć, ale plusów jest tak wiele, że spokojnie równoważą one wszelkie niedoskonałości.