Ghost of Tsushima 2 w produkcji? Tak sugeruje ogłoszenie o pracę

Sucker Punch poszukuje utalentowanego designera, który zajmie się rozwijaniem systemu walki w grze w uniwersum GoT. Dla wielu jest to wyraźny dowód na to, że rozpoczęto prace nad kontynuacją tytułu.

Historia Jina Sakai okazała się tak dużym sukcesem, że decyzja o nierozwijaniu opowieści byłaby sporym rozczarowaniem. Co prawda kontynuacja produkcji nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, niemniej ogłoszenia o pracę, jakie pojawiają się na stronie Sucker Punch, zdają się wskazywać na to, że oczekiwania fanów GoT zostaną spełnione.

Jedną ze świeższych ofert zatrudnienia w amerykańskim zespole jest praca dla projektanta systemów walki. W ogłoszeniu czytamy, że idealny kandydat powinien znać Ghost of Tsushima i rozumieć podstawowe mechanizmy walki w grze. Znajomość skradanki jest warunkiem koniecznym do zatrudnienia – i co więcej warunek ów został wyeksponowany na samym początku listy wymagań.

To nie pierwszy raz, gdy Sucker Punch poszerza szeregi, by pracować nad grą o tej konkretnej tematyce – kilka miesięcy temu media informowały, że studio chce zatrudnić scenarzystę, który byłby w stanie napisać historię w klimatach feudalnej Japonii. Coś jest więc na pewno na rzeczy – nie wiadomo tylko, czy projekt będzie odrębną historią, czy na przykład jakimś dużym dodatkiem.

Ghost of Tsushima zadebiutowało 17 lipca jako exclusive dla PS4. Tytuł zdobył uznanie wśród krytyków i graczy, zbierając świetne noty i szereg ważnych wyróżnień. Słów uznania nie szczędził grze także nasz redaktor, który w swojej recenzji określił Ducha jako kawał dobrej produkcji, z wymagająca walką i niezwykle przyjemną eksploracją XIII-wiecznej Japonii.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.