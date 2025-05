GeoGuessr zrównany z ziemią. Gracze ostro krytykują wersję na Steam

Kilka dni temu na platformie Steam zadebiutowała popularna gra przeglądarkowa GeoGuessr. Jest to wersja bezpłatna, która obejmuje dostęp do Amateur Division, czyli podstawowego trybu dla pojedynczego gracza oraz do trybu Team Duets, który nie wlicza się w żaden sposób do ogólnego rankingu. Szybko jednak okazało się, że wielu graczy ma problem z tym, jak deweloperzy monetyzują swoje dzieło.

GeoGuessr ostro krytykowane na Steam

Zacznijmy jednak od podstawowych informacji, czyli o tym, czym w ogóle jest GeoGuessr. Jest to gra edukacyjna, która korzysta z zasobów Google Street View. Rozgrywka polega tutaj na ustalaniu, gdzie konkretnie się znajdujemy, bazując na zdjęciu losowej lokacji na świecie.

W czym więc jest problem? Paradoksalnie oznaczona jako free-to-play edycja na platformę Steam ukrywa za tą łatką system płatnych ograniczeń. Jak już zostało wspomniane, darmowa wersja pozwala jedynie na rozgrywkę w nierankingowych pojedynkach. Ba, w praktyce oznacza to dostęp do zaledwie trzech dwuminutowych rund dziennie na losowej mapie. Dostęp do rozszerzonego trybu dla rozszerzonego trybu dla pojedynczego gracza, jak również do wyższych dywizji możemy uzyskać wyłącznie po wykupieniu rocznego abonamentu w cenie 29,99 dolarów. To nie jest jednak koniec złych wieści.

Frustracja graczy jest również związana z brakiem opcji jednorazowego zakupu – wielu byłoby skłonnych zapłacić za grę, gdyby nie była związana z długoterminowym zobowiązaniem. Krytyka nie dotyczy wyłącznie ceny, ale też zwyczajnej nieuczciwości. Koniec końców produkt określony jako darmowy wymaga płatności, by cieszyć się podstawowymi funkcjami. Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym aspektem jest jednak fakt, iż posiadane konta w wersji przeglądarkowej nie synchronizują się z wersją na Steam.

Standardowe subskrypcje przeglądarkowe nie odblokowują pełnego doświadczenia, a z kolei GeoGuessr Steam Pass nie zapewnia dostępu do wersji przeglądarkowej. Można jedynie zdecydować się na najdroższy poziom Elite Yearly lub Unlimited Yearly. Efekt? Przytłaczająco negatywne recenzje na Steam. Zaledwie 15% z ponad 2600 recenzji to opinie pozytywne.

W odpowiedzi na lawinę negatywnych opinii, twórcy zapewnili, że użytkownicy posiadający roczną subskrypcję Pro otrzymają pełny dostęp do wersji Steam. Zaznaczyli też, że gra znajduje się we wczesnym dostępie i nie posiada jeszcze wszystkich funkcji wersji przeglądarkowej. Jednak to nie uspokoiło graczy – kluczowy problem, czyli sam model płatności, pozostał bowiem nierozwiązany.

Źródło: 80.lv