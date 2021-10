Gracz uprzykrza życie klientom w Gas Station Simulator. Zobaczcie dziwne wideo

Gas Station Simulator miał premierę dwa tygodnie temu, więc wiele osób wie już, jak w to grać. A niektórzy wiedzą nawet, jak w to nie grać. Oto jedna z takich osób.

Właściciel kanału Let’s Game It Out na YouTube opublikował kilka dni temu filmik, w którym pokazuje, co niedobrego może zrobić właściciel stacji benzynowej swoim klientom w Gas Station Simulator.

Najpierw youtuber blokuje im dojazd do stacji, tworząc gigantyczny korek. Oprócz tego zasypuje piachem radiowozy policyjne i rzuca w klientów workami ze śmieciami. Nie brakuje tu też prób oszukania tych, którzy próbują coś kupić na nawiedzonej stacji. A to tylko niektóre z przewinień pracownika-wariata.

Wszystko jest bardzo zabawne, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że filmik nie powstał wyłącznie dla celów rozrywkowych. Może miał również na celu obnażenie growych niedociągnięć, których w Gas Station Simulator niestety jest wiele.

Tytuł zbiera generalnie dobre opinie. Przede wszystkim chwali się go za przyjemność płynącą z rozgrywki, ciekawe zadania, specyficzny klimat i polskie akcenty. Niemniej gracze narzekają też na różnorakie usterki techniczne. Parę z nich pokazał Let’s Game It Out na swoim filmiku.