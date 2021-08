Znamy ofertę Games with Gold na wrzesień 2021. Czy jest na sali fan Warhammera?

Nareszcie do sieci trafił spis gier z oferty Games with Gold na wrzesień 2021. Jest różnorodnie, ale czy każdemu spodobają się produkcje, które już niebawem trafią do abonamentu?

W mojej opinii jednak nie widzę już dłuższego sensu korzystania z dobrodziejstw omawianej w tekście usługi. I tym razem do mnie nie trafiają zaoferowane tytuły, ale może to tylko kwestia moich dość specyficznych, growych preferencji. Rzućcie okiem, bo bardzo możliwe, że jednak Wam przynajmniej jedna produkcja się spodoba:

Gry z oferty Games with Gold na wrzesień 2021

Warhammer: Chaosbane (1-30 września)

(1-30 września) Mulaka (16 września – 15 października)

(16 września – 15 października) Zone of the Enders HD Collection (1-15 września)

(1-15 września) Samurai Shodown II (16-30 września)

Z drugiej strony, jeśli potraktujemy Games with Gold jako mały dodatek do Xbox Game Pass Ultimate, to można na ostatnio dodawane gry przymknąć oko. Z jeszcze trzeciej strony nie zdziwię się, jeśli fanom retro spodobają się Zone of the Enders HD Collection oraz Samurai Shodown II.

A Wy jak uważacie? Jest sens interesować się jeszcze samym GwG od Microsoftu? Korzystacie jeszcze z tego abonamentu?