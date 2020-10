Games with Gold listopad 2020. 4 gry na liście

Microsoft przestawił najnowsze gry wchodzące do oferty w ramach Games with Gold w listopadzie.

Posiadacze Games with Gold nie mają co liczyć na wielkie hity lub znane produkcje AAA. Microsoft w listopadzie postawił na cztery co prawda nieźle oceniane produkcje, ale jednak mniejszego kalibru. Oto one.

Games with Gold listopad 2020:

Aragami: Shadow Edition – od 1 do 30 listopada

Swimsanity! – od 16 listopada do 15 grudnia

Full Spectrum Warrior – od 1 do 15 listopada

Lego Indiana Jones – od 16 listopada do 15 grudnia

Ciekawe, jak Games with Gold będzie wyglądać w grudniu. Liczymy, że oferta może okazać się nieco lepsza.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.