Forza Horizon 5 pożre dyski SSD w Xbox Series. Wielkość pliku największa w serii

Dowiedzieliśmy się na temat rozmiaru plików Forza Horizon 5 na PC i konsolach Xbox. Żadna poprzednia część tego cyklu nie zajmowała tak dużo miejsca na dysku. Czy to oznacza, że produkcja będzie również oferowała najwięcej treści?

Jak podaje strona omawianej w newsie gry w sklepie Microsoft Store, Forza Horizon 5 będzie zajmować aż około 80 GB. Żadna wcześniejsza odsłona cyklu nie ważyła aż tak dużo. Co ważne, tyle samo gigabajtów zajmie wersja na wszystkie platformy.

Dotychczasowy rekord należał do Forza Horizon 4 i wynosił prawie o 1/4 mniej, czyli 63 GB. Jaki może być powód tak drastycznego skoku wielkości gry. Cóż, powodów może być kilka. Otwarty świat „piątki”, dziejący się w Meksyku, ma naprawdę zróżnicowany teren, co można zauważyć po ostatnio udostępnionych grafikach z gry. Te z resztą prezentują się naprawdę znakomicie, dlatego zachęcam do poświęcenia chwili na zapoznanie się z nimi.

Przypominam, że tytuł wyjdzie na PC, Xbox One, Xbox Series X|S już 9 listopada 2021 roku. Bądźcie czujni, bo w ostatnim czasie dowiadujemy się coraz więcej na temat tego tytułu. Czekacie na nową Forzę? Szczerze mówiąc, ja nie mogę się już doczekać, a z każdą nowinką na temat tej gry głód na nią rośnie u mnie coraz bardziej.