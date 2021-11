Youtuber pokazał nagranie, na którym porównał Meksyk z Forza Horizon 5 ze zdjęciami realnych miejsc. Gra nie wypada tu bynajmniej słabo.

Forza Horizon 5 przed chwilą wjechała na półki sklepowe, zadowalając graczy i recenzentów. W sieci cały czas pojawiają się kolejne materiały prezentujące walory ścigałki. Autor kanału ElAnalistaDeBits na YouTube przygotował nagranie, na którym zestawia Meksyk z produkcji z rzeczywistością.

Na filmiku widzimy przepiękne krajobrazy i budynki, które można podziwiać na wycieczce do Meksyku. A jeśli ktoś nie chce tracić czasu na wyprawę na koniec świata, to zawsze może kupić sobie najnowszą Forzę i zwiedzić wirtualną wersję państwa. W sumie wyjdzie na to samo. Okazuje się bowiem, że miejsca z gry nie są wcale mniej doskonałe niż te realne.

FH5 jest dostępna na PC i Xboksie One i Series X/S. Jeśli zastanawiacie się, czy kupić grę, być może pomocna okaże się recenzja na łamach naszego Portalu. Znajdziecie ją pod tym adresem.