Darmowy prezent dla fanów popularnego battle royale z okazji Dnia Gwiezdnych wojen

Już niedługo rozpoczniemy świętowanie z okazji nadchodzącego Dnia Gwiezdnych wojen. Dołączyć postanowiła do niego między innymi platforma Epic Games. Przedstawiciele cyfrowego sklepu poinformowali, że wszyscy zainteresowani gracze Fortnite będą mogli z tejże właśnie okazji odebrać zupełnie za darmo prezent w postaci unikalnej skórki. Poniżej możecie znaleźć wszystkie najważniejsze szczegóły.

Darmowy prezent w Fortnite z okazji Dnia Gwiezdnych wojen

Dowiedzieliśmy się, że każdy gracz, który zaloguje się do wspomnianego battle royale i rozegra przynajmniej jeden mecz w tym trybie, otrzyma darmową skórkę First Order Stromtrooper. Jest to więc idealna okazja, aby wzbogacić kolekcję bez wydawania V-Bucksów, zwłaszcza że skin będzie dostępny tylko przez ograniczony czas. Macie jednak go całkiem sporo, ponieważ promocja trwa aż do 31 sierpnia.

Jak odebrać darmowy prezent?

Zaloguj się do swojego konta Epic Games. Udaj się do sekcji Aplikacje i konta w ustawieniach. Kliknij Połącz w opcji Moje konto MyDisney. Zostaniesz przeniesiony na stronę MyDisney. Zaloguj się lub utwórz nowe konto. Wybierz opcję Połącz konta.

Równocześnie przypominamy o prezentach, które odbierać mogą posiadacze aktywnego abonamentu PlayStation Plus. Choć tutaj nie chodzi o Star Wars, subskrybenci mogą zaopatrzyć się w dodatki do gier FragPunk oraz Asphalt Legends Unite. Oprócz tego warto zajrzeć do sekcji z grami za darmo!

Źródło: GG Deals