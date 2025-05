Polski narracyjny thriller prawie jak za darmo. Świetna okazja na PC

Jeżeli szukacie aktualnie jakiejś nowej gry do ogrania, a nie chcecie wydawać na to dużo pieniędzy, przychodzimy do Was z naprawdę trudną do odrzucenia propozycją. W internetowym sklepie Instant Gaming możemy aktualnie zgarnąć grę pod tytułem Fort Solis prawie jak za darmo, bo za niecałego piątaka.

Znakomita okazja na PC. Fort Solis prawie jak za darmo

Mowa tutaj o przygodowej grze akcji utrzymanej w konwencji thrillera w klimatach science fiction. Za jej stworzenie odpowiadają zespoły Fallen Leaf oraz Black Drakkar Games. Akcja przenosi nas do przyszłości, w której ludzkość zamieszkuje Marsa. Wcielamy się w inżyniera Jacka Leary’ego, który ląduje w tytułowym forcie Solis z powodu rutynowego alarmu. Na pierwszy rzut oka miejsce wydaje się opuszczone.

Szybko jednak orientujemy się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza. Zadaniem gracza jest odkryć prawdę zarówno na temat tytułowej lokacji, jak i jej historii oraz powodów, dla których została stworzona. Tajemnicą jest także zniknięcie całego personelu. Jeśli chodzi o rozgrywkę, wszelkie zdarzenia obserwujemy z perspektywy trzecioosobowej. Miejsce akcji podzielono na dziewięć pomniejszych obszarów. Podczas eksploracji odkrywamy historię kawałek po kawałku. Nie zabraknie także walki z przeciwnikami.

