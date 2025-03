Fort Solis kupicie za grosze w wersji na Steam. Polski thriller science-fiction z gwiazdorską obsadą

Niedawno informowaliśmy Was o wielkiej promocji na inny polski hit, czyli grową adaptację Niezwyciężonego Stanisława Lema (zresztą, podobnych ofert na niezwykle tanie gry jest więcej – jak choćby tytuł tańszy o ponad 220 zł). Teraz mamy coś w pewien sposób podobnego, a jednak innego. Tak czy inaczej – równie wartego uwagi.

Fort Solis za 4 złote, mega promocja na grę

Fort Solis to gra pełna obietnic, których… nie spełnia, a przynajmniej nie wszystkich. Twórcy starali się stworzyć krótki thriller science-fiction osadzony na odległej placówce badawczej na Marsie, w której coś poszło nie tak. I faktycznie – to właśnie taka gra. I do tego piękna, bo mistrzowsko wykorzystano technologię Unreal Engine 5. Nawet sama fabuła jest ciekawa, lecz nierówne tempo akcji i mało angażujące mechaniki mogą stanowić sporą przeszkodę.

Jeśli jednak ciekawi Was historia stworzona przez polskie studio Fallen Leaf oraz lubicie gry w stylu Detroit: Become Human czy Until Dawn – produkcje jak żywo przypominające filmy zarówno pod względem mechanik, jak i w zasadzie wszystkiego innego – być może Fort Solis do Was przemówi. Szczególnie że potwierdzono już wcześniej serial i film na jej podstawie. No i patrząc na cenę gry. Na Steam normalnie kosztuje niecałe 100 złotych, a w promocji 49,95 zł. Tyle że na Instant-Gaming zgarniecie tytuł za 4 zł. Serio!

Poza tym mówimy o produkcji, w której voice acting gra pierwsze skrzypce. Fallen Leaf zaangażowało do prac weteranów, prawdziwe gamingowe ikony, czyli Troya Bakera (Joel z The Last of Us, Indiana Jones, Batman i znacznie więcej), Rogera Clarka (Arthur Morgan z Red Dead Redemption 2) i Julię Brown. Przeżyjecie z nimi krótką, bo około 5-godzinną przygodę.

Muszę zaznaczyć, że kody na Fort Solis w Instant-Gaming dość szybko się wyprzedają, więc polecam zaopatrzyć się w swój, póki są dostępne.

Źródło: Instant-Gaming