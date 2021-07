Niedawno dobiegło końca wydarzenie FarmCon, na którym zaprezentowano pierwsze zapisy rozgrywki z Farming Simulator 22. Gameplay komentowali przedstawiciele GIANTS Software.

Podczas konferencji FarmCon poświęconej cyklowi Farming Simulator Stefan Maurus i Kenneth Burgess z GIANTS Software przedstawili rozgrywkę z nadchodzącej odsłony serii. Pokaz został podzielony na dwie części, które trwają po 15 minut.

Pierwsza część omawia między innymi reakcje zboża na wiatr. Prezentujący zapewniają, że kłosy i źdźbła trawy będą zachowywać się adekwatnie do zróżnicowanej pogody. Jeśli chodzi o praktykę, to nie wygląda to na razie oszałamiająco, ale może tak ma być. Oprócz tego słyszymy o funkcji ręcznej zmiany biegów, automatycznej regulacji hedera w kombajnie i generalnym ulepszeniu animacji i dźwięku w produkcji.

Natomiast drugie wideo pokazuje nowe narzędzia do obróbki gruntu i nowe faktury podłoża. Przedstawiciele studia wspominają tu też o oborze Rudolf Hörmann i obornikach.

Farming Simulator 22 zadebiutuje 22 listopada 2021. Produkcja trafi na PC, PS4, PS5, Xboksa One i Xboksa Series X/S.