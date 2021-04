Zobaczcie jak rodził się zwiastun Far Cry 6

Zakulisowe nagranie, pokazuje jaką pracę Unit Image włożyło w stworzenie trailera do Far Cry 6. Graficy bez dwóch zdań mają talent.

Unit Image to studio, które zajmuje się tworzeniem animacji 3D. Pracują w nim specjaliści od CGI oraz efektów specjalnych (oficjalna strona).

W trakcie udostępnionych sekwencji motion-capture, możemy zobaczyć w akcji Giancarlo Esposito, amerykańskiego aktora grającego w takich produkcjach jak: Breaking Bad czy The Mandalorian. Tym razem mężczyzna wciela się w Antòna Castillo, będącego antagonistą w najnowszej odsłonie Dalekiego Krzyku. Na udostępnionym materiale wideo możemy zaobserwować techniki stosowania tekstur, cieni i oświetlenia. Wideo unaocznia z jak wieloma zadaniami muszą zmierzyć się specjaliści od animacji, zanim widzowie zobaczą finalny efekt.

Kiedy nowe przecieki o Far Cry 6?

Fani serii, z wytęsknieniem czekają na nowe informacje dotyczące produkcji. Jeden z deweloperów potwierdził, że Ubisoft ma do pokazania interesujące materiały z tytułu. Ted Timmins niestety nie podał konkretnej daty prezentacji, ale spekuluje się, że może to nastąpić na tegorocznych targach E3 (więcej informacji w tym miejscu).

Ostateczna data premiery Far Cry 6 nie jest znana, pierwotnie produkcja miała wyjść 18 lutego. Termin został jednak przełożony. Na decyzję miały wpływ problemy związane z procesem produkcji, oraz kłopoty wynikające z pracy zdalnej (zobacz więcej). Gra ma nas zabrać do tropikalnej Yary, a naszym głównym zadaniem będzie odsunięcie od władzy rządzącego żelazną ręką dyktatora Antona Castillo.

Sam rdzeń rozgrywki ma przypominać to, za co zdążyliśmy pokochać serię Far Cry. Akcję obserwować będziemy z perspektywy pierwszej osoby, oddając się nieskrępowanej eksploracji rozległych obszarów. Tereny będziemy mogli przemierzać zarówno na piechotę, w pojazdach czy też na grzbiecie wierzchowca.

W trakcie zabawy przyjdzie nam pozbawić życia niezliczone rzesze przeciwników. Zrobimy to korzystając z udostępnionego graczowi bogatego arsenału, który na dodatek będziemy mogli usprawniać. W zależności od preferowanego przez nas stylu gry, z adwersarzami będziemy sobie mogli radzić po cichu, bądź też w stylu charakterystycznym dla Rambo. Nie musimy sami wymierzać sprawiedliwości, pomogą nam w tym najemnicy, którzy chętnie wyrównają porachunki z bezwzględnym przywódcą Yary.

Miłośnicy sandboksów nie powinni być zawiedzeni. Far Cry 6 wyjdzie zarówno na konsolach XVIII i IX generacji (PS4, PS5, XONE, XSX) oraz na komputery klasy PC. Trzymamy rękę na pulsie i czekamy na świeże informacje!

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.