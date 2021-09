Antagonista Far Cry 6 opowiada o grze na nowym zwiastunie. Czy pobije wcześniejszych złoli?

Ubisoft Polska udostępniło dziś jeszcze gorący materiał promujący grę Far Cry 6. Zobaczycie na nim w roli głównej aktora wcielającego się w postać Diego Castillo.

Ubisoft, jak każdą ze swoich ostatnich produkcji z far-cry’owego cyklu, promuje w znacznym stopniu przy pomocy „tego głównego złego”. Widać to szczególnie po marketingu gry w formie trailerów czy nawet samej okładki produkcji. W „szóstce” głosu i twarzy udzieli właśnie Giancarlo Esposito, którego możecie kojarzyć np. z serialu Breaking Bad. Rzućcie okiem (uchem?) na to, co ma Wam do powiedzenia.

Nie można odmówić Giancarlowi, że widać po nim świetne wczucie się w jego rolę. Jestem ciekaw, jak dużej liczbie graczy skradnie serce. Wielu z nich jako swojego ulubionego antagonistę cyklu Far Cry obrało Vaasa z trzeciej części i sam się im nie dziwię. Też go do tej pory miałem za swojego ulubieńca, jednakże dyktator, którym jest Castillo, również wydaje się być obiecujący.

Premiera Far Cry 6 odbędzie się 7 października na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i oraz na PS5. Końcówka roku zapowiada się niezwykle obiecująco. Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard i jeszcze omawiana w tym tekście gra. Szkoda, że Dying Light 2 przesunięto na 2022 rok, aczkolwiek lepiej tak, niż jakbyśmy mieli otrzymać grę potrzebującą jeszcze nieco szlifów.