Far Cry 6 z sześcioma pomysłami na odświeżenie marki. Ubisoft wyjaśnia nowości

W nowym materiale wideo pokazano nowości w Far Cry 6. Zadbano o dodanie dotychczas nieobecnych rzeczy, dzięki którym twórcy chcieli nieco odświeżyć formułę serii.

Premiera Far Cry 6 zbliża się wielkimi krokami. Ubisoft stwierdził, że to najlepszy czas na pokazanie nowości, jakie zaoferować ma produkcja.

6 nowości w Far Cry 6

W nowym 10-minutowym materiale wideo, twórcy tłumaczą sześć nieobecnych do tej pory w serii elementów, które odświeżają formułę i mają zagwarantować zupełnie nowe doświadczenie.

Ubisoft ewidentnie stara się, aby ich najnowsze gry nie były dokładnymi kopiami poprzednich części. Dlatego też Far Cry 6 przyniesie szereg nowości. Chyba ze wszystkich podkreślonych w materiale wideo rzeczy, najbardziej wybrzmiewa zupełnie nowy system wyposażenia. Niczym w rasowym RPG, będziemy mogli dobierać elementy stroju naszej postaci, dzięki którym dostaniemy różnego rodzaju bonusy. Jako przykład podano choćby specjalne rękawice chroniące nas przed płomieniami. No i, co zaskakujące, będzie też transmog, czyli możliwość modyfikacji wyglądu przedmiotu z zachowaniem jego bonusów.

Zapytacie „ale po co to?”. Otóż FC6 chce tym razem bardziej zaakcentować głównego bohatera (lub bohaterkę). Nasz protagonista będzie tym razem pokazywany w kamerze trzecioosobowej w określonych sytuacjach. Cutscenki mają tym samym gwarantować bardziej kinowe doświadczenie.

Deweloperzy zadbali o dodanie nowych rodzajów narzędzi zagłady, które dostaną różne typy amunicji – zwykłą, przeciwpancerną, wybuchową, zatrutą i podpalającą. Pojawi się też rzadka, niekonwencjonalna broń, jak choćby ciężki rewolwer z tarczą.

Oprócz tego twórcy przedstawiają zupełnie nowy element ekwipunku – „plecaki”, dzięki którym możemy np. strzelać moździerzem. Dodano konie, które nie tylko ochoczo dadzą się głaskać, ale pomogą w poruszaniu się po trudnym terenie. Twórcy pokusili się także o opcję chowania broni do kabury, co ma pomóc nam w nieprzyciąganiu uwagi.