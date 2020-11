Far Cry 6 z datą premiery? Microsoft Store zdradził za dużo

W Microsoft Store pojawiła się konkretna data premiery Far Cry 6. Najnowsza odsłona serii Ubisoftu została niedawno przełożona.

Niedawno poinformowaliśmy Was o opóźnieniu premiery szóstej części Far Cry. Gra została przełożona na dotychczas nieznany termin i nie mogliśmy nawet gdybać, kiedy dokładnie trafi w ręce graczy.

Wygląda jednak na to, że to już koniec niepewności. Strona gry w sklepie Microsoft Store doczekała się aktualizacji i zdradza teraz datę premiery. Far Cry 6 ma zadebiutować na rynku 25 maja 2021 roku.

Mało prawdopodobne, aby to był błąd ze strony Microsoftu. W podobny sposób ujawniono niedawno datę premiery Deathloop, a ta została dzień później potwierdzona przez wydawcę. Bardzo możliwe, że końcówka maja to faktyczna data premiery FC6.

Jak do tej pory nie dowiedzieliśmy się za dużo o nowej grze Ubisoftu. Wielu miało nadzieję, że zobaczymy materiały z rozgrywki na konferencji AMD, jednak Ubi ujawniło tylko czysto technologiczne szczegóły i nie pokazało wówczas nic nowego.

Jeśli FC6 faktycznie ma zadebiutować już w maju, to wkrótce powinna rozpocząć się szersza kampania marketingowa. Choć serię cechuje spora powtarzalność, to ma ona liczne grono fanów, którzy z wypiekami na twarzy wyczekują kolejnych odsłon.

Tym razem jednak możemy doczekać się istotnych zmian względem poprzedników. Po Watch Dogs Legion i Assassin’s Creed Valhalla widać, że Ubisoft zaczyna eksperymentować ze swoimi sprawdzonymi formułami i kto wie, może Far Cry 6 wprowadzi do cyklu jakieś znaczące nowości?

