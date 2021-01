Fallout: The Frontier. Olbrzymi mod do New Vegas już do pobrania

Zdecydowanie warto powrócić do New Vegas. Mod zatytułowany Fallout: The Frontier nad którym pracowano kilka lat zmienia naprawdę dużo.

Fallout: New Vegas to w opinii wielu graczy, jedna z najlepszych odsłon opowiadająca historię rozgrywającą się w postapokaliptycznej rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że do gry ukazało się sporo modyfikacji. Rozszerzenie o którym warto wspomnieć to Fallout: The Frontier. Mod waży aż 12 GB, oferując fabułę, której poznanie zajmie nam nawet kilkadziesiąt godzin.

Opowieść toczy się na nowej, ośnieżonej mapie Oregon. Przygotujcie się też na ponad 50 questów pobocznych i szereg poprawek. Twórcy włożyli bardzo dużo wysiłku w pracę nad dodatkiem. Otrzymamy aż 150 nowych i unikalnych broni, niespotykane dotychczas zbroje a także niedostępną do tej pory mechanikę prowadzenia pojazdów. Co więcej pod około 27 tysięcy linii dialogowych został podłożony głos.

Rozszerzenie jest w pełni darmowe, wszystkie niezbędne pliki pobierzecie z tego miejsca.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.