Fallout: Nuevo México to epicki mod, który zachwyci fanów. Twórcy pokazali nowy trailer

Mamy świetne wieści dla fanów uniwersum Fallouta i modów do gry. W sieci pojawiła się informacja od twórców Fallout: Nuevo México, że wrócili oni do prac nad swoją modyfikacją. Chociaż do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz opublikowano nowy trailer. Zapowiada się naprawdę świetnie!